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Льотчики ЗСУ вже літають на авіатренажерах у межах навчань на F-16 – Ігнат

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 15:40
Льотчики ЗСУ вже літають на авіатренажерах у межах навчань на F-16 – Ігнат - Фото
Винищувач F-16 (Фото: EPA)

У межах розпочатих навчань на F-16 українські льотчики вже літають на авіаційних тренажерах – це не симулятори, про які повідомлялось раніше. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Те, що відбувається там… Інформація дуже непублічна, не хочуть партнери особливо про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються. Літають вже і на авіаційних тренажерах. Це не симулятор, це фактично повноцінний літак – кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16", – сказав Ігнат.

Наступним етапом, за його словами, будуть вже польоти з інструкторами на справжніх літаках.

Він також зазначив, що нові групи українських пілотів, які поїдуть навчатись керувати F-16, "безумовно, формуються".

Речник ЗСУ повідомив, що ці льотчики наразі "виконують домашнє завдання" з вивчення англійської мови та адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів.

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Оксана Житнюк
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авіаціянавчаннявинищувачЮрій ІгнатF-16
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