Льотчики ЗСУ вже літають на авіатренажерах у межах навчань на F-16 – Ігнат

У межах розпочатих навчань на F-16 українські льотчики вже літають на авіаційних тренажерах – це не симулятори, про які повідомлялось раніше. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Те, що відбувається там… Інформація дуже непублічна, не хочуть партнери особливо про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються. Літають вже і на авіаційних тренажерах. Це не симулятор, це фактично повноцінний літак – кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16", – сказав Ігнат.

Наступним етапом, за його словами, будуть вже польоти з інструкторами на справжніх літаках.

Він також зазначив, що нові групи українських пілотів, які поїдуть навчатись керувати F-16, "безумовно, формуються".

Речник ЗСУ повідомив, що ці льотчики наразі "виконують домашнє завдання" з вивчення англійської мови та адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів.

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20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків. Нідерланди нададуть 42 F-16, але частина бортів використовуватиметься для навчань.

Україна має застосовувати F-16 лише на своїй території – не на території Росії. Такими є умови Заходу. ЗСУ приймають ці умови.

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16 (це може бути від п'яти до 10 літаків).

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