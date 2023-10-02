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Летчики ВСУ уже летают на авиатренажерах в рамках учений на F-16 – Игнат

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 15:40
Летчики ВСУ уже летают на авиатренажерах в рамках учений на F-16 – Игнат - Фото
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

В рамках начатых учений на F-16 украинские летчики уже летают на авиационных тренажерах – это не симуляторы, о которых сообщалось ранее. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"То, что происходит там... Информация очень непубличная, не хотят партнеры особо об этом говорить, просто делают свою работу, а наши пилоты обучаются. Летают уже и на авиационных тренажерах. Это не симулятор, это фактически полноценный самолет – движущаяся кабина, которая полностью повторяет кабину F-16", – сказал Игнат.

Следующим этапом, по его словам, будут уже полеты с инструкторами на самолетах.

Он также отметил, что новые группы украинских пилотов, которые поедут учиться управлять F-16, "безусловно, формируются".

Спикер ВСУ сообщил, что эти летчики сейчас "выполняют домашнее задание" по изучению английского языка и адаптируются к F-16 с помощью симуляторов.

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Оксана Житнюк
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ученияистребительавиацияf-16Юрий Игнат
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