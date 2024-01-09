Лідер ХДС закликав Шольца якнайшвидше передати ракети Taurus Україні
Постачання німецьких крилатих ракет Taurus стали б важливою частиною військової допомоги Україні, і канцлер Німеччини Олаф Шольц має ухвалити рішення про передання цих ракет ЗСУ. Про це сказав лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц в інтерв'ю Rheinische Post.
"Коливання в питанні постачання крилатих ракет Taurus настав час припиняти. Шольц повинен, зрештою, відмовитися від своєї нерішучості... Це дуже допомогло б Україні", – сказав Мерц.
Мерц назвав "правильним сигналом" заклик Шольца до інших країн посилити допомогу Україні.
"Якщо водночас сам Шольц перестане чинити опір переданню ракет Taurus, його заява буде переконливішою", – вважає лідер ХДС.
2 січня голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що зобов'язання Німеччини підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, "стане порожнім звуком", якщо військова допомога Україні не буде "значно посилена".
- На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотального мінування території штурмів Німеччина відмовляється надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Глава МЗС Кулеба про відмову Німеччини давати ракети Taurus: Ми закриємо на це очі, якщо отримаємо ППО.
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