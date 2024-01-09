Лідер ХДС закликав Шольца якнайшвидше передати ракети Taurus Україні

Фрідріх Мерц сказав, що "Шольц повинен зрештою відмовитися від своєї нерішучості. Це дуже допомогло б Україні"

Фрідріх Мерц (Фото - Кабмін)

Постачання німецьких крилатих ракет Taurus стали б важливою частиною військової допомоги Україні, і канцлер Німеччини Олаф Шольц має ухвалити рішення про передання цих ракет ЗСУ. Про це сказав лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц в інтерв'ю Rheinische Post.

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"Коливання в питанні постачання крилатих ракет Taurus настав час припиняти. Шольц повинен, зрештою, відмовитися від своєї нерішучості... Це дуже допомогло б Україні", – сказав Мерц.

Мерц назвав "правильним сигналом" заклик Шольца до інших країн посилити допомогу Україні.

"Якщо водночас сам Шольц перестане чинити опір переданню ракет Taurus, його заява буде переконливішою", – вважає лідер ХДС.

2 січня голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що зобов'язання Німеччини підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, "стане порожнім звуком", якщо військова допомога Україні не буде "значно посилена".

ДОВІДКА Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland і шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – близько 1 млн євро. На озброєнні у ФРН – щонайменше 500 ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland і шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – близько 1 млн євро. На озброєнні у ФРН – щонайменше 500 ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150.

На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотального мінування території штурмів Німеччина відмовляється надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Глава МЗС Кулеба про відмову Німеччини давати ракети Taurus: Ми закриємо на це очі, якщо отримаємо ППО.

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