Лидер ХДС призвал Шольца как можно скорее передать ракеты Taurus Украине
Поставки немецких крылатых ракет Taurus стали бы важной частью военной помощи Украине, и канцлер Германии Олаф Шольц должен принять решение о передаче этих ракет ВСУ. Об этом сказал лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью Rheinische Post.
"Колебания в вопросе поставок крылатых ракет Taurus пора прекращать. Шольц должен, в конце концов, отказаться от своей нерешительности... Это очень помогло бы Украине", – сказал Мерц.
При этом Мерц назвал "правильным сигналом" призыв Шольца к другим странам усилить помощь Украине.
"Если при этом сам Шольц перестанет сопротивляться передаче ракет Taurus, его заявление будет более убедительным", – считает лидер ХДС.
2 января глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что обязательство Германии поддерживать Украину столько, сколько необходимо, "станет пустым звуком", если военная помощь Украине не будет "значительно усилена".
- На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном" контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотального минирования территории штурмов Германия отказывается предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- Глава МИД Кулеба об отказе Германии давать ракеты Taurus: Мы закроем на это глаза, если получим ПВО.
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