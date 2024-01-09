Лидер ХДС призвал Шольца как можно скорее передать ракеты Taurus Украине

Фридрих Мерц сказал, что "Шольц должен, в конце концов, отказаться от своей нерешительности. Это очень помогло бы Украине"

Фридрих Мерц (Фото - Кабмин)

Поставки немецких крылатых ракет Taurus стали бы важной частью военной помощи Украине, и канцлер Германии Олаф Шольц должен принять решение о передаче этих ракет ВСУ. Об этом сказал лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью Rheinische Post.

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"Колебания в вопросе поставок крылатых ракет Taurus пора прекращать. Шольц должен, в конце концов, отказаться от своей нерешительности... Это очень помогло бы Украине", – сказал Мерц.

При этом Мерц назвал "правильным сигналом" призыв Шольца к другим странам усилить помощь Украине.

"Если при этом сам Шольц перестанет сопротивляться передаче ракет Taurus, его заявление будет более убедительным", – считает лидер ХДС.

2 января глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что обязательство Германии поддерживать Украину столько, сколько необходимо, "станет пустым звуком", если военная помощь Украине не будет "значительно усилена".

СПРАВКА Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около 1 млн евро. На вооружении в ФРГ – не менее 500 ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около 1 млн евро. На вооружении в ФРГ – не менее 500 ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.

На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном" контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотального минирования территории штурмов Германия отказывается предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Глава МИД Кулеба об отказе Германии давать ракеты Taurus: Мы закроем на это глаза, если получим ПВО.

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