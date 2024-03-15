Макрон стримує Путіна стратегічною неоднозначністю, потрібен розгром Росії — глава МЗС Литви

Ландсбергіс заявив, що Європа вже намагалася деескалувати ситуацію, встановивши обмеження на військову допомогу Україні

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA/ANNA SZILAGYI)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що президент Франції Емманюель Макрон стримує диктатора Володимира Путіна своїми заявами про можливе відправлення західних військ до України. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, Захід вже намагався змусити Путіна зменшити градус ескалації через обмеження військової допомоги Україні.

"Це, очевидно, не спрацювало. Набагато більше шансів, що Путін буде стриманий Макроном. Стратегічна невизначеність для Росії та чітко визначена мета розгрому РФ", – заявив Ландсбергіс.

Раніше Макрон сказав, що не можна виключати варіант відправлення французьких військ до України, але Париж "не наступатиме і не перехоплюватиме ініціативу у війні з Росією".

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав французький президент, європейські лідери обговорювали можливість надсилання сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ до України можливе в разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.

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