Макрон сдерживает Путина стратегической неоднозначностью, нужен разгром — глава МИД Литвы

Ландсбергис заявил, что Европа уже пыталась деэскалировать ситуацию, установив ограничения на военную помощь Украине

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA/ANNA SZILAGYI)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сдерживает диктатора Владимира Путина своими заявлениями о возможной отправке западных войск в Украину. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, Запад уже пытался заставить Путина снизить градус эскалации через ограничения военной помощи Украине.

"Это, очевидно, не сработало. Намного больше шансов, что Путин будет сдержан Макроном. Стратегическая неопределенность для России и четко определенная цель разгрома РФ", — заявил Ландсбергис.

Ранее Макрон сказал, что нельзя исключать вариант отправки французских войск в Украину, но Париж "не будет наступать или перехватывать инициативу в войне с Россией".

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал французский президент, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

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