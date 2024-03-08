Міністр оборони Німеччини закликав припинити дебати про відправку військ в Україну

Пісторіус заявив, що "ніхто насправді не хоче, щоб в Україні були солдати"

Борис Пісторіус (Фото: EPA/MAURI RATILAINEN)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав припинити дебати про можливе відправлення західних сухопутних військ до України. Про це він повідомив під час візиту до Гельсінкі, цитує його FAZ.

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За його словами, "ніхто насправді не хоче, щоби в Україні були солдати".

"Зараз триває дискусія з цього приводу, тому ми маємо припинити це на цьому етапі", – сказав Пісторіус.

Глава Міноборони Фінляндії Антті Хаккянен підтримав свого колегу та заявив, що "ніхто не підтримує ідею чобіт на землі".

"Але всі підтримують велику підтримку у вигляді зброї, боєприпасів та грошей, і саме на цьому нам слід зосередити увагу. А тепер зосередьтеся", – наголосив міністр.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України" і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливу присутність в Україні.

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