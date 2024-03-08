Министр обороны Германии призвал прекратить дебаты об отправке войск в Украину

Писториус заявил, что "никто на самом деле не хочет, чтобы в Украине были солдаты"

Борис Писториус (Фото: EPA/MAURI RATILAINEN)

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал прекратить дебаты о возможной отправке западных сухопутных войск в Украину. Об этом он сообщил во время визита в Хельсинки, цитирует его FAZ.

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По его словам, "никто на самом деле не хочет, чтобы в Украине были солдаты".

"Сейчас идет дискуссия по этому поводу, поэтому мы должны прекратить это на этом этапе", — сказал Писториус.

Глава Минобороны Финляндии Антти Хаккянен поддержал своего коллегу и заявил, что "никто не поддерживает идею сапог на земле".

"Но все поддерживают большую поддержку в виде оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом нам следует сосредоточить внимание. А теперь сосредоточьтесь", — подчеркнул министр.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в частности возможное присутствие в Украине.

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