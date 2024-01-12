Мобілізація. Арахамія розповів, які положення законопроєкту не підтримав комітет

Давид Арахамія (Фото: ОП)

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону розповів про пропозиції від оборонного комітету Верховної Ради щодо законопроєкту про мобілізацію. Зокрема депутати пропонували не призивати людей з інвалідністю III групи, виключити з положень електронні повістки, не мобілізовувати транспорт у ФОПів тощо.

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"Ми сказали, що такого не може бути. Ми сказали про інвалідів – ми не допустимо того, щоб інваліди III групи могли йти до призову, тому що там багато людей, які не мають одного з органів, чи хворі на туберкульоз. Навіщо це в армії?" – сказав він.

Торкаючись питання електронних повісток, Арахамія зазначив, що "взагалі не можна обговорювати, яким чином, надіславши повістку, починається кримінальна відповідальність за ухиляння, хоча людина може просто не мати такого доступу".

Крім того, парламентар розповів, що у комітеті було багато обговорень навчання мобілізованих. За його словами, Рада пропонує запровадити норму про обов'язковий навчальний курс.

Арахамія пояснив, що є "багато історій", коли людину мобілізували, вона нібито пройшла курс підготовки, але на практиці виявляється, що "вона одну гранату кинула і більше немає ніяких навичок".

"Прямо в законі в рекомендаціях записали, що це має бути обов'язковий курс. Ненавчені солдати – це російська модель, ми не хочемо таку модель застосовувати в Україні", – додав він.

Щодо вилучення транспорту у ФОПів на користь армії – Арахамія виступив проти.

Він додав, що терміни подання нового законопроєкту поки що невідомі.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом про мобілізацію. Є питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Проте на закритому засіданні Погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання в уряд. Згодом уряд відкликав законопроєкт.

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