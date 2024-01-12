Мобилизация. Арахамия рассказал, какие положения законопроекта не поддержал комитет

Давид Арахамия (Фото: ОП)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире национального телемарафона рассказал о предложениях от оборонного комитета Верховной Рады по законопроекту о мобилизации. В частности, депутаты предлагали не призывать людей с инвалидностью III группы, исключить из положений электронные повестки, не мобилизовывать транспорт у ФЛП и т.д.

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"Мы сказали, что такого не может быть. Мы сказали об инвалидах – мы не допустим того, чтобы инвалиды III группы могли идти к призыву, потому что там много людей, не имеющих одного из органов, или больных туберкулезом. Зачем это в армии?" – сказал он.

Касаясь вопроса электронных повесток, Арахамия отметил, что "вообще нельзя обсуждать, каким образом, прислав повестку, начинается уголовная ответственность за уклонение, хотя человек может просто не иметь такого доступа".

Кроме того, парламентарий рассказал, что в комитете было много обсуждений обучения мобилизованных. По его словам, Рада предлагает ввести норму об обязательном учебном курсе.

Арахамия объяснил, что есть "много историй", когда человека мобилизовали, он якобы прошел курс подготовки, но на практике оказывается, что "он одну гранату бросил и больше не имеет никаких навыков".

"Прямо в законе в рекомендациях записали, что это должен быть обязательный курс. Необученные солдаты – это российская модель, мы не хотим такую модель применять в Украине", – добавил он.

Относительно изъятия транспорта у ФЛП в пользу армии – Арахамия выступил против.

Он добавил, что сроки подачи нового законопроекта пока неизвестны.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Совета по нацбезопасности, обороне и разведке начал работу над законопроектом о мобилизации. Есть вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании Согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку в правительство. Впоследствии правительство отозвало законопроект.

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