Мобілізація в'язнів. Мін'юст відповів, як це працюватиме щодо вбивць та ґвалтівників

Навіть вбивство "могло бути вчинене за тих обставин, які не повторяться в армії", заявила заступниця міністра

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Щодо можливої мобілізації засуджених вбивць та ґвалтівників Міністерство юстиції отримує різні позиції від військових: дехто це "абсолютно засуджує", а деякі "брали б сотнями ув'язнених і засуджених". Водночас запит військових у цьому відношенні є обов'язковим: якщо вони не хочуть мати таку людину в підрозділі, то до суду не подаватиметься клопотання про її мобілізацію. Про це в коментарі LIGA.net заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини Журналістка запитала, як бути із засудженими вбивцями та ґвалтівниками, чи будуть їх мобілізовувати й чи немає в їх мобілізації небезпеки для тих, хто вже служить в армії.

"До нас надходять різні позиції від військових. Хтось абсолютно засуджує цю ідею. Ми говоримо про те, що нам потрібна допомога й у нас в країні не вистачає людей, які могли б забезпечити військо достатньо, щоб були ротації та відпочинок. Ми дізнаємося про те, наскільки корисний цей крок, скільки людей зможемо мобілізувати, коли цей процес розпочнеться", – відповіла вона.

Висоцька зауважила, що необхідно бути обережним у механізмах того, хто і як вирішує стосовно мобілізації таких осіб.

Вона також закцентувала, що запит військових у цьому відношенні є обов'язковим: "Якщо вони не хочуть мати таку людину в підрозділі, бояться її або не хочуть окремо з нею займатися, ми просто не прийматимемо перше рішення і не подаватимемо на розгляд суду".

За словами посадовиці, деякі командири кажуть, що "брали б сотнями ув'язнених і засуджених". Висоцька пояснила, що "злочини теж дуже різні", зокрема, дорожньо-транспортні пригоди та злочини з необережності.

"Цей механізм – вирішувати це через суд, його наразі не існує. І тут ключові – дискусія у парламенті та запит військових. Тоді можна проаналізувати, які категорії змотивовані та дійсно допомогли б війську. Тоді можна брати фідбек від командирів. З 26 000 людей ми ще можемо обирати – за різними статтями й параметрами", – заявила вона.

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Посадовиця зазначила, що законопроєкт про мобілізацію розв'яже це питання, а Мін'юст зробив такі формулювання, що коли приймуть закон, то можна буде одразу починати працювати з командирами, напрацьовувати підзаконні акти аби реалізувати зміни.

Щодо того, як регулювати надання зброї таким засудженим, які мобілізуються, Висоцька заявила, що питання залучення таких людей до Збройних Сил може "відбуватися в різних формах".

За її словами, навіть вбивство "могло бути вчинене за тих обставин, які не повторяться в армії".

"Звісно, можна говорити про схильність до агресії. Але якийсь час пенітенціарна система працювала з цією людиною. І у нас є оцінка ризику повторного вчинення правопорушення. Ми можемо використовувати її, щоб розв'язувати питання зброї. Людина може бути в армії, але при цьому не торкатися зброї", – пояснила чиновниця.

Також Висоцька зазначила, що задача держави у відбуванні покарання – забезпечити виправлення ув'язненого, і вона має адаптувати людей до повернення у суспільство.

"Ми бачимо свою роботу у виправленні людей і тому говоримо, що не кожен засуджений – небезпечний", – пояснила посадовиця.

Міністерство юстиції хоче усунути перепони в новому мобілізаційному законопроєкті, аби ті, хто вже відбув покарання, могли бути мобілізованими. Також відомство хоче, аби ув'язнені могли мобілізуватися замість відбування покарання: має відбуватися відбір таких людей, після якого рішення ухвалював би суд.

Читайте великий текст на LIGA.net про ідеї щодо мобілізації засуджених та ув'язнених.

Одне із запропонованих нововведень мобілізаційного законопроєкту – засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. Про те, як опрацьовує законопроєкт профільний Комітет, – читайте тут.

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