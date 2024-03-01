Мобилизация заключенных. Минюст ответил, как это будет в отношении убийц и насильников

Даже убийство "могло быть совершено в тех обстоятельствах, которые не повторятся в армии", заявила замминистра

Иллюстративное фото: Depositphotos

Что касается возможной мобилизации осужденных убийц и насильников, Министерство юстиции получает разные позиции от военных: некоторые это "совершенно осуждают", а некоторые "брали бы сотнями заключенных и осужденных". При этом запрос военных в этом отношении обязателен – если они не хотят иметь такого человека в подразделении, то в суд не будет подаваться клопотание о его мобилизации. Об этом в комментарии LIGA.net заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналистка спросила, как быть с осужденными убийцами и насильниками, будут ли их мобилизовывать, и нет ли в их мобилизации опасности для тех, кто уже служит в армии.

"К нам поступают разные позиции от военных. Кто-то абсолютно осуждает эту идею. Мы говорим о том, что нам нужна помощь и у нас в стране не хватает людей, которые могли бы обеспечить войска достаточно, чтобы были ротации и отдых. Мы узнаем о том, как полезен этот шаг, сколько людей сможем мобилизовать, когда этот процесс начнется", – ответила она.

Высоцкая отметила, что необходимо осторожничать в механизмах того, кто и как решает насчет мобилизации таких лиц.

Она также акцентировала, что запрос военных в этом отношении обязателен: "Если они не хотят иметь такого человека в подразделении, боятся его или не хотят отдельно с ним заниматься, мы просто не будем принимать первое решение и не будем подавать на рассмотрение суда".

По словам чиновницы, некоторые командиры говорят, что "брали бы сотнями заключенных и осужденных". Высоцкая объяснила, что "преступления тоже очень разные", в частности, дорожно-транспортные происшествия и преступления по неосторожности.

"Этот механизм – решать это через суд, его пока не существует. И здесь ключевые – дискуссия в парламенте и запрос военных. Тогда можно проанализировать, какие категории мотивированы и действительно помогли бы войску. Тогда можно брать фидбек от командиров. Из 26 000 человек мы еще можем выбирать – по разным статьям и параметрам", – заявила она.

Читайте также: "Скачем по граблям". Правительство предлагает новые правила мобилизации: что это и когда ждать

Чиновник отметила, что законопроект о мобилизации решит этот вопрос, а Минюст сделал такие формулировки, что когда примут закон, то можно будет сразу начинать работать с командирами, нарабатывать подзаконные акты, чтобы реализовать изменения.

Относительно того, как регулировать выдачу оружия мобилизуемым таким осужденным, Высоцкая заявила, что вопрос привлечения таких людей к Вооруженным силам может "проходить в разных формах".

По ее словам, даже убийство "могло быть совершено при тех обстоятельствах, которые не повторятся в армии".

"Конечно, можно говорить о склонности к агрессии. Но какое-то время пенитенциарная система работала с этим человеком. И у нас есть оценка риска повторного совершения правонарушения. Мы можем использовать его, чтобы решать вопросы оружия. Человек может быть в армии, но при этому не касаться оружия", – объяснила чиновница.

Также Высоцкая отметила, что задача государства в отбывании наказания обеспечить исправление заключенного, и оно должно адаптировать людей к возвращению в общество.

"Мы видим свою работу в исправлении людей и потому говорим, что не каждый осужденный – опасен", – пояснила чиновник.

Министерство юстиции хочет устранить препятствия в новом мобилизационном законопроекте, чтобы уже отбывшие наказание могли быть мобилизованными. Также ведомство хочет, чтобы заключенные могли мобилизоваться вместо отбывания наказания: должен производиться отбор таких людей, после которого решение принимал бы суд.

Читайте большой текст на LIGA.net об идеях мобилизации осужденных и заключенных.

об идеях мобилизации осужденных и заключенных. Одно из предложенных нововведений мобилизационного законопроекта – осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации. О том, как прорабатывает законопроект профильный Комитет – читайте здесь.

Читайте также: Мобилизация. Законопроект начали рассматривать до второго чтения – председатель Комитета