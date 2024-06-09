Нападником на данську прем'єрку виявився поляк, який не усвідомлював, хто вона – МЗС

Попередньо, нападник на Метте Фредеріксен був в алкогольному та наркотичному сп'янінні

Метте Фредеріксен (Фото: EPA)

Нападником на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен виявився 39-річний громадянин Польщі, попередньо, він був в алкогольному та наркотичному сп'янінні. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський з посиланням на відповідні служби Данії, передає Польське радіо.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Напад стався 7 червня у центрі Копенгагена – чоловік вдарив прем'єрку кулаком.

Наразі чоловіка затримано.

"Данські служби повідомили, що затриманий є громадянином Польщі, який деякий час перебуває в Данії", – заявив Вронський.

За його словами, попередньо, чоловік перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння – підозрюваний заявив, що не усвідомлював функції особи, на яку напав.

Речник МЗС додав, що справу радше розглядають як хуліганську, аніж політичну.

Через атаку Фредеріксен отримала легку травму шиї та була змушена скасувати зустрічі, заплановані на 8 червня.

15 травня був поранений премʼєр-міністр Словаччини Фіцо. Інцидент стався у місті Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду держави.

Словацький міністр внутрішніх справ повідомляв, що після нападу Фіцо перебував у критичному стані. Згодом в уряді країни заявили, що операція прем'єра пройшла добре – його життю нічого не загрожує.

5 червня прем’єр-міністр Словаччини вперше виступив з заявою щодо замаху на нього: сказав, що не відчуває ненависті до людини, яка в нього стріляла.

Читайте також: Замах на Фіцо. Нападник заявив, що не хотів вбивати прем’єра Словаччини