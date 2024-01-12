Новий глава МЗС Франції одразу після призначення їде до України – Reuters

Призначений учора французький міністр закордонних справ Стефан Сежурне найближчими днями запланував поїздку до Києва

Стефан Сежурне (Фото - EPA)

Щойно призначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне цими вихідними запланував візит до України. Про це повідомляє Reuters.

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Як повідомили агентству два джерела у дипломатичних колах, першою офіційною поїздкою Сежурне на новій посаді стане візит до України.

Приїзд міністра до Києва намічено вже на кінець цього тижня, він планує провести переговори з низкою офіційних осіб.

Сежурне було призначено главою МЗС Франції 11 січня. Його український колега Дмитро Кулеба зазначає, що за час роботи в Європейському парламенті Сежурне "багато зробив для України та захисту свободи", і що він "із нетерпінням чекає спільної роботи в дусі солідарності заради нашої спільної перемоги".

9 січня 2024 року був призначений новий прем'єр-міністр Франції – Габріель Атталь. Він став наймолодшим главою уряду історії країни.

Сьогодні, 12 січня, до Києва приїхав із візитом прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він та президент Володимир Зеленський підписали договір про гарантії безпеки, який діятиме до вступу України в НАТО.

21 грудня 2023 року президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за кращих можливих умов".

Французький посол в Україні Вейсьєр заявляв, що країна продовжуватиме підтримку України та постачатиме військову техніку, проте підтримка поступово змінить свій характер.

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