Новый глава МИД Франции сразу после назначения едет в Украину – Reuters

Назначенный вчера французский министр иностранных дел Стефан Сежурне на ближайшие дни запланировал поездку в Киев

Стефан Сежурне (Фото - EPA)

Только что назначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на эти выходные запланировал визит в Украину. Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщили агентству два источника в дипломатических кругах, первой официальной поездкой Сежурне на новом посту станет визит в Украину.

Приезд министра в Киев намечен уже на конец этой недели, он планирует провести переговоры с рядом официальных лиц.

Сежурне был назначен главой МИД Франции 11 января. Его украинский коллега Дмитрий Кулеба отмечает, что за время работы в Европейском парламенте Сежурне "много сделал для Украины и защиты свободы", и что он "с нетерпением ждет совместной работы в духе солидарности ради нашей общей победы".

9 января 2024 года был назначен новый премьер-министр Франции – Габриэль Атталь. Он стал самым молодым главой правительства в истории страны.

Сегодня, 12 января, в Киев приехал с визитом премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он и президент Владимир Зеленский подписали договор о гарантиях безопасности, который будет действовать до вступления Украины в НАТО.

21 декабря 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал "оказывать дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях".

Французский посол в Украине Вейсьер заявлял, что страна будет продолжать поддержку Украины и поставлять военную технику, однако поддержка постепенно изменит свой характер.

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