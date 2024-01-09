NYT пише, що США нібито не зможуть постачати ракети для українських Patriot. ЗСУ відповіли

Західні союзники нормовано постачають боєприпаси для українських систем ППО, але є дефіцит

ЗРК Patriot (Фото: U.S. Army)

Американська газета The New York Times з посиланням на неназваних чиновників Пентагону та Білого дому написала, що США нібито не зможуть постачати Україні ракети для ЗРК Patriot через брак фінансування. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не зміг підтвердити інформацію, однак заявив про наявність дефіциту ракет для систем ППО.

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Офіційні особи Білого дому та Пентагону, з якими поспілкувалися американські журналісти, попередили, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити $2-4 млн за штуку.

"Треба розуміти, що Україна сьогодні залежить від постачань західного озброєння не лише до зенітних ракетних комплексів. У нас з'являється дедалі більше західної техніки, і, відповідно, вона потребує обслуговування, ремонту, оновлення, поповнення та боєприпасів", – прокоментував Ігнат.

За його словами, відповідно до витрат відбувається нормоване постачання боєприпасів до тих чи інших систем ППО.

Речник ПС констатував, що дефіцит зенітних керованих ракет є. Саме тому, на його думку, з'являються такі побоювання, як, наприклад, у статті NYT.

19 квітня 2023 року стало відомо про прибуття першого ЗРК Patriot до України.

Речник Повітряних сил повідомив, що Patriot упродовж повномасштабного російського вторгнення збив 15 гіперзвукових ракет типу "Кинджал".

У командуванні Повітряних сил натякнули, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були збиті 22 грудня із системи протиповітряної оборони Patriot.

Усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито із ЗРК Patriot під час масованого удару Росії по Україні вранці 2 січня, заявив головком Залужний.

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