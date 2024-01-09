NYT пишет, что США якобы не смогут поставлять ракеты для украинских Patriot. ВСУ ответили

Западные союзники нормировано поставляют боеприпасы для украинских систем ПВО, но есть дефицит

ЗРК Patriot (Фото: US Army)

Американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Пентагона и Белого дома написала, что США якобы не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot из-за нехватки финансирования. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не смог подтвердить информацию, однако заявил о наличии дефицита ракет для систем ПВО.

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Официальные лица Белого дома и Пентагона, с которыми пообщались американские журналисты, предупредили, что Соединенные Штаты скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить $2-4 млн за штуку.

"Нужно понимать, что Украина сегодня зависит от поставок западного вооружения не только к зенитным ракетным комплексам. У нас появляется все больше западной техники, и, соответственно, она нуждается в обслуживании, ремонте, обновлении, пополнении и боеприпасах", – прокомментировал Игнат.

По его словам, согласно расходам происходит нормированная поставка боеприпасов в те или иные системы ПВО.

Спикер ВС констатировал, что дефицит зенитных управляемых ракет есть. Именно поэтому, по его мнению, возникают такие опасения, как, например, в статье NYT.

19 апреля 2023 года стало известно о прибытии первого ЗРК Patriot в Украину.

Спикер Воздушных сил сообщил, что Patriot на протяжении полномасштабного российского вторжения сбил 15 гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".

В командовании Воздушных сил намекнули, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были сбиты 22 декабря из системы противовоздушной обороны Patriot.

Все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты с ЗРК Patriot во время массированного удара России по Украине утром 2 января, заявил главком Залужный.

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