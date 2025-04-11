Очільницю військової бази США у Гренландії звільнили після візиту Венса
Голову американської військової бази у Гренландії звільнили після візиту віцепрезидента Джея Ді Венса до острівної країни, повідомляє The Guardian.
Полковник Сюзанна Меєрс, яка з липня очолювала космічну базу Пітуффік, була звільнена після того, як стало відомо, що вона дистанціювалася від критики Венса щодо Данії та її контролю над територією під час його візиту на базу два тижні тому.
"Від командирів очікується дотримання найвищих стандартів поведінки, особливо в тому, що стосується неупередженості під час виконання своїх обов'язків", – йдеться у заяві Космічних сил США.
Американський сайт Military.com повідомив, що 31 березня Меєрс надіслала листа всьому персоналу бази Пітуффік, що, ймовірно, мав на меті зміцнити єдність серед льотчиків, охоронців, а також канадців, данців і гренландців, які працюють там, після візиту Венса.
В електронному листі, переданому Military.com, Маєрс написала: "Я не претендую на розуміння поточної політики, але я знаю, що побоювання адміністрації США, які обговорював віцепрезидент Венс у п'ятницю, не мають відношення до космічної бази Пітуффік".
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