Очільницю військової бази США у Гренландії звільнили після візиту Венса

Полковник Мейерс була звільнена через те, що дистанціювалася від критики Венса щодо Данії та її контролю над територією

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Голову американської військової бази у Гренландії звільнили після візиту віцепрезидента Джея Ді Венса до острівної країни, повідомляє The Guardian.

Полковник Сюзанна Меєрс, яка з липня очолювала космічну базу Пітуффік, була звільнена після того, як стало відомо, що вона дистанціювалася від критики Венса щодо Данії та її контролю над територією під час його візиту на базу два тижні тому.

"Від командирів очікується дотримання найвищих стандартів поведінки, особливо в тому, що стосується неупередженості під час виконання своїх обов'язків", – йдеться у заяві Космічних сил США.