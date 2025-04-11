Главу военной базы США в Гренландии уволили после визита Вэнса

Полковник Мейерс была освобождена из-за того, что дистанцировалась от критики Вэнса в отношении Дании и ее контроля над территорией

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Главу американской военной базы в Гренландии уволили после визита вице-президента Джея Ди Вэнса в островную страну, сообщает The Guardian.

Полковник Сюзанна Мейерс, с июля возглавлявшая космическую базу Питуффик, была освобождена после того, как стало известно, что она дистанцировалась от критики Вэнса относительно Дании и ее контроля над территорией во время его визита на базу две недели назад.

"От командиров ожидается соблюдение самых высоких стандартов поведения, особенно в том, что касается беспристрастности при исполнении своих обязанностей", – говорится в заявлении Космических сил США.