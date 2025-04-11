Главу военной базы США в Гренландии уволили после визита Вэнса
Главу американской военной базы в Гренландии уволили после визита вице-президента Джея Ди Вэнса в островную страну, сообщает The Guardian.
Полковник Сюзанна Мейерс, с июля возглавлявшая космическую базу Питуффик, была освобождена после того, как стало известно, что она дистанцировалась от критики Вэнса относительно Дании и ее контроля над территорией во время его визита на базу две недели назад.
"От командиров ожидается соблюдение самых высоких стандартов поведения, особенно в том, что касается беспристрастности при исполнении своих обязанностей", – говорится в заявлении Космических сил США.
Американский сайт Military.com сообщил, что 31 марта Мейерс направила письмо всему персоналу базы Питуффик, который, вероятно, ставил целью укрепить единство среди летчиков, охранников, а также работающих там канадцев, датчан и гренландцев после визита Вэнса.
В электронном письме, переданном Military.com, Майерс написала: "Я не претендую на понимание текущей политики, но я знаю, что опасения администрации США, обсуждаемые вице-президентом Вэнсом в пятницу, не имеют отношения к космической базе Питуффик".
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для США.
- 7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения для этого. 30 марта он снова не исключил применения военной силы для взятия Гренландии под контроль.
- 12 января Уолтц заявил, что Трамп рассматривает все пути присоединения Гренландии к США, в том числе силовой.
- 21 января Трамп отметил, что США нужна Гренландия для международной безопасности, потому что там повсюду суда России и Китая.
- 5 марта он выразил уверенность в том, что США получат контроль над Панамским каналом и Гренландией.