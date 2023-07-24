Одеська область. З'явилися фото наслідків удару росіян дронами-камікадзе Shahed-136
24.07.2023, 09:16
Наслідки удару по Одеській області (Фото: ОК "Південь")
У мережі з'явились знімки наслідків чергової нічної атаки російських окупантів на портову інфраструктуру Одеської області. Відповідні знімки опублікувала прес-служба оперативного командування "Південь".
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За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок атаки постраждали шестеро людей.
Чотирьох госпіталізували, стан одного з них близький до тяжкого, лікарям вдалося його стабілізувати.
Інші отримали легкі осколкові поранення та забиття тіла.
Внаслідок атаки постраждала портова інфраструктура на річці Дунай.
- У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. В результаті атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.
- Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.
- Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.
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