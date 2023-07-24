Одеська область. З'явилися фото наслідків удару росіян дронами-камікадзе Shahed-136

У мережі з'явились знімки наслідків чергової нічної атаки російських окупантів на портову інфраструктуру Одеської області. Відповідні знімки опублікувала прес-служба оперативного командування "Південь".

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За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок атаки постраждали шестеро людей.

Чотирьох госпіталізували, стан одного з них близький до тяжкого, лікарям вдалося його стабілізувати.

Інші отримали легкі осколкові поранення та забиття тіла.

Внаслідок атаки постраждала портова інфраструктура на річці Дунай.

У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. В результаті атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.

Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.

Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

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