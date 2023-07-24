Одесская область. Появились фото последствий удара россиян дронами-камикадзе Shahed-136
24.07.2023, 09:16
Последствия удара по Одесской области (Фото: ОК "Юг")
В сети появились снимки последствий очередной ночной атаки российских оккупантов на портовую инфраструктуру Одесской области. Соответсвующие фото опубликовала пресс-служба оперативного командования "Юг".
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По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате атаки пострадали шесть человек.
Четверых госпитализировали, состояние одного из них близко к тяжелому, врачам удалось его стабилизировать.
Другие получили легкие осколочные ранения и ушибы тела.
В результате атаки пострадала портовая инфраструктура на реке Дунай.
- В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
- В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.
- Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.
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