Одесская область. Появились фото последствий удара россиян дронами-камикадзе Shahed-136

В сети появились снимки последствий очередной ночной атаки российских оккупантов на портовую инфраструктуру Одесской области. Соответсвующие фото опубликовала пресс-служба оперативного командования "Юг".

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По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате атаки пострадали шесть человек.

Четверых госпитализировали, состояние одного из них близко к тяжелому, врачам удалось его стабилизировать.

Другие получили легкие осколочные ранения и ушибы тела.

В результате атаки пострадала портовая инфраструктура на реке Дунай.

В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.

В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.

Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.

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