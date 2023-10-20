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П'ять головних новин України та світу на 19:00 20 жовтня

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 20 жовтня - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні: запросив $60 млрд – Reuters. Президент США Джо Байден у спеціальному зверненні до американського народу попросив Конгрес докласти зусиль, щоб постачання зброї для України не переривалося, "аби вона могла припинити жорстокість" російського вторгнення, і пояснив американцям, що це на користь їхнього майбутнього. Він також заявив, що і Росія, і ХАМАС прагнуть "знищити сусідні демократії" (детальніше).

2. Китай масово продає Росії дрони, стрілецьку зброю та спорядження – звіт Пентагону. Росія масово закуповує дрони, стрілецьку зброю та товари подвійного призначення у китайських компаній, йдеться у доповіді Міністерства оборони США. Відкриті дані митниці РФ говорять про те, що китайські компанії, зокрема державні, продавали російським військовим споживачам цивільні товари, товари подвійного призначення та деякі військові товари – стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження (детальніше).

3. Президент Латвії: Якщо РФ причетна до поломки Balticconnector, закриємо Балтійське море. Президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявив, що Балтійське море слід закрити для судноплавства, якщо за висновками розслідування виявиться, що Росія причетна до аварії на фінсько-естонському газопроводі Balticconnector (детальніше).

4. Нова військова допомога від Німеччини: Gepard, дрони, снаряди та інша техніка – список. Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка, а також димові та освітлювальні снаряди (детальніше).

5. Рекордні втрати Росії: ЗСУ знищили 1380 росіян, 55 танків та 153 одиниці техніки. ЗСУ знищили 1380 російських окупантів, 55 танків та 153 одиниці техніки за минулу добу, повідомив Генштаб. Вранці військові заявляли, що ворог наступає в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Времівського виступу та Вербового, за добу сталося 90 бойових зіткнень етальніше).

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