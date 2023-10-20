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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 октября

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 октября - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

1. Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине: запросил $60 млрд – Reuters. Президент США Джо Байден в специальном обращении к американскому народу попросил Конгресс приложить усилия, чтобы поставки оружия для Украины не прерывались, "чтобы она могла прекратить жестокость" российского вторжения, и объяснил американцам, что это в интересах их будущего. Он также заявил, что и Россия, и ХАМАС стремятся "уничтожить соседние демократии" (детальнее).

2. Китай массово продает России дроны, стрелковое оружие и снаряжение — отчет Пентагона. Россия массово закупает дроны, стрелковое оружие и товары двойного назначения у китайских компаний, говорится в докладе Министерства обороны США. Открытые данные таможни РФ говорят о том, что китайские компании, в том числе государственные, продавали российским военным потребителям гражданские товары, товары двойного назначения и некоторые военные товары – в частности, стрелковое оружие, запасные части, навигационное оборудование и защитное снаряжение (детальнее).

3. Президент Латвии: Если РФ причастна к поломке Balticconnector, закроем Балтийское море. Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс заявил, что Балтийское море следует закрыть для судоходства, если по выводам расследования окажется, что Россия причастна к аварии на финско-эстонском газопроводе Balticconnector (детальнее).

4. Новая военная помощь от Германии: Gepard, дроны, снаряды и другая техника – список. Германия объявила о новой военной помощи Украине: три зенитные установки Gepard, разведывательные дроны, техника, дымовые и осветительные снаряды (детальнее).

5. Рекордные потери России: ВСУ уничтожили 1380 россиян, 55 танков и 153 единицы техникиВСУ уничтожили 1380 российских оккупантов, 55 танков и 153 единицы техники за минувшие сутки, сообщил Генштаб. Утром военные заявляли, что враг наступает в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Времевского выступа и Вербового, за сутки произошло 90 боевых столкновений (детальнее).

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Сергей Бережной
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