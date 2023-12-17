П'ять головних новин України та світу на 20:00 17 грудня

Пожежа через падіння російського дрона на Одещині (Фото - ДСНС)

1. Україна вночі відбила повітряну атаку з Росії: 20 "шахедів" та дві ракети. У ніч проти 17 грудня Росія атакувала Україну двома десятками ударних безпілотників типу Shahed та двома ракетами. Сили ППО збили усі 20 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Ще одна крилата ракета – "Іскандер-К" – не досягла цілі. Один зі збитих "шахедів" впав на приватні будинки на Одещині, загинула людина (докладніше).

2. У Росії вночі працювала ППО – збивали безпілотники біля військового аеродрому. Міноборони РФ повідомило про нічну атаку безпілотників по Липецькій, Ростовській та Волгоградській областях РФ. Ціллю однієї з атак був військовий аеродром біля Морозовська Ростовської області, де розташований 559 бомбардувальний полк і стоять Су-24, Су-24М та Су-34. Джерело LIGA.net повідомило, що атака на аеродром Морозовськ була успішною спецоперацією СБУ та ЗСУ (докладніше).

3. Есмінець США збив 14 дронів хуситів над Червоним морем, атаки відбуваються щодня. Усі 14 дронів, запущених із контрольованої хуситами території Ємену у напрямку американського корабля USS Carney, було збито. США нарощують флотське угруповання в Червоному морі через щоденні атаки хуситів на цивільні судна (докладніше).

4. Польський чиновник лобіює 20-річну заборону на агропродукцію з України. Політики Польщі побоюються, що після прийняття України в ЄС конкуренція з боку української агропродукції суттєво знизить доходи польських фермерів, і вимагають вже зараз запровадити превентивні заходи (докладніше).

5. Буданов: Без мобілізації не обійтися, всі свідомі у військах із лютого 2022 року – відео. За нинішньої штатної чисельності ЗСУ жодний рекрутинг не закриє потреби армії, заявив глава ГУР Кирило Буданов. Тому "навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна", – сказав він (докладніше).

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