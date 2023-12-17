Пять главных новостей Украины и мира на 20:00 17 декабря

Пожар из-за падения российского дрона в Одесской области (Фото - ГСЧС)

1. Украина ночью отразила воздушную атаку из России: 20 "шахедов" и две ракеты. В ночь на 17 декабря Россия атаковала Украину двумя десятками ударных беспилотников типа Shahed и двумя ракетами. Силы ПВО сбили все 20 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Еще одна крылатая ракета – "Искандер-К" – не достигла цели. Один из сбитых "шахедов" упал на частные дома в Одесской области, погиб человек (детальнее).

2. В России ночью работала ПВО – сбивали беспилотники возле военного аэродрома. Минобороны РФ сообщило о ночной атаке беспилотников по Липецкой, Ростовской и Волгоградской областям РФ. Целью одной из атак был военный аэродром возле Морозовска Ростовской области, где расположен 559 бомбардировочный полк и стоят Су-24, Су-24М и Су-34. Источник LIGA.net сообщил, что атака на аэродром Морозовск была успешной спецоперацией СБУ и ВСУ (детальнее).

3. Эсминец США сбил 14 дронов хуситов над Красным морем, атаки происходят каждый день. Все 14 дронов, запущенных с контролируемой хуситами территории Йемена в направлении американского корабля USS Carney, были сбиты. США наращивают флотскую группировку в Красном море из-за ежедневных атак хуситов на гражданские суда (детальнее).

4. Польский чиновник лоббирует 20-летний запрет на агропродукцию из Украины. Политики Польши опасаются, что после принятия Украины в ЕС конкуренция со стороны украинской агропродукции существенно снизит доходы польских фермеров, и требуют уже сейчас ввести превентивные меры (детальнее).

5. Буданов: Без мобилизации не обойтись, все сознательные в войсках с февраля 2022-го – видео. При нынешней штатной численности ВСУ никакой рекрутинг не закроет потребности армии, заявил глава ГУР Кирилл Буданов. Поэтому "даже мнения нельзя допускать, что без мобилизации можно обойтись. Нельзя", – сказал он (детальнее).

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