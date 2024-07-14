П'ять головних новин України та світу на 21:00 14 липня
- У Трампа стріляли на передвиборчому мітингу, нападника вбили – відео. У кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія (детальніше).
- "Ми рухаємося в цьому напрямку". Україна і Швеція знову обговорюють Gripen для ЗСУ – ОП. Україна та Швеція ведуть перемовини щодо надання Києву винищувачів Saab JAS-39 Gripen. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква (детальніше).
- Росія вгатила по Мирнограду і Лиману: вбила людину, під завалами можуть бути ще двоє – фото. У Мирнограді росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці — вбили одну людину, поранили ще шістьох. За попередньою інформацією, ще дві людини перебувають під завалами (детальніше).
- Що буде, якщо не оновити військово-облікові дані до 16 липня: відповіді Міноборони. Громадяни, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів від 17 000 до 25 000 гривень (детальніше).
- Столтенберг відкинув ідею Польщі збивати ракети РФ: Ми не станемо частиною конфлікту. НАТО готове і надалі посилювати протиповітряну оборону України, надаючи Києву F-16 і комплекси ППО, але не беручи безпосередньої участі у російсько-українській війні. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи ідею Варшави збивати в небі над Україною російські дрони і ракети, що летять у бік Польщі (детальніше).
Читайте також тексти дня:
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Закривавлене лице, кулак вгору. Як замах на Трампа вплине на вибори у США
Замах на Трампа, Забуті революціонери Куби, Моллівуд кидає виклик. Найкращі історії світу