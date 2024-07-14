Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 14 июля
- В Трампа стреляли на предвыборном митинге, нападавшего убили – видео. В кандидата в президенты США Дональда Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер в штате Пенсильвания (подробнее).
- "Мы двигаемся в этом направлении". Украина и Швеция снова обсуждают Gripen для ВСУ – ОП. Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении Киеву истребителей Saab JAS-39 Gripen. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква (подробнее).
- Россия ударила по Мирнограду и Лиману: убила человека, под завалами могут быть еще двое – фото. В Мирнограде россияне попали ракетой по админзданию и многоэтажке — убили одного человека, ранили еще шестерых. По предварительной информации, еще два человека находятся под завалами (подробнее).
- Что будет, если не обновить военно-учетные данные до 16 июля: ответы Минобороны. Граждане, которые не обновят свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафов от 17 000 до 25 000 гривень (подробнее).
- Столтенберг отверг идею Польши сбивать ракеты РФ: Мы не станем частью конфликта. НАТО готово и дальше усиливать противовоздушную оборону Украины, предоставляя Киеву F-16 и комплексы ПВО, но не принимая непосредственного участия в российско-украинской войне. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя идею Варшавы сбивать в небе над Украиной российские дроны и ракеты (подробнее).
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