Столтенберг отверг идею Польши сбивать ракеты РФ: Мы не станем частью конфликта

Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит усиливать украинскую ПВО, однако не станет частью "этого конфликта"

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

НАТО готово и дальше усиливать противовоздушную оборону Украины, предоставляя Киеву F-16 и комплексы ПВО, но не принимая непосредственного участия в российско-украинской войне. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телемарафона, комментируя идею Варшавы сбивать в небе над Украиной российские дроны и ракеты, летящие в сторону Польши.

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"НАТО будет поддерживать Украину, и мы сейчас увеличили нашу поддержку, в частности за счет противовоздушной обороны <…> Но политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем частью этого конфликта", – сказал генсек Альянса.

Он добавил, что НАТО поддерживает Украину в уничтожении российских самолетов, но Альянс не будет напрямую вовлечен в это.

Возможность сбивать над Украиной ракеты и дроны, летящие в сторону Польши, была включена в совместное оборонное соглашение между Киевом и Варшавой. Однако польский премьер Туск объяснил, что это пока на уровне идеи – такого рода акции все же требуют общей натовской ответственности.

10 июля в Белом доме, комментируя возможность перехвата Польшей российских ракет, заявили, что никто не хочет эскалации.

В тот же день министр национальной обороны Польши заявил, что страна не может выполнить требование Киева без решения всего НАТО – а такого консенсуса в Альянсе пока нет.

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