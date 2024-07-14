Столтенберг відкинув ідею Польщі збивати ракети РФ: Ми не станемо частиною конфлікту

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

НАТО готове і надалі посилювати протиповітряну оборону України, надаючи Києву F-16 і комплекси ППО, але не беручи безпосередньої участі у російсько-українській війні. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю телемарафону, коментуючи ідею Варшави збивати в небі над Україною російські дрони і ракети, що летять у бік Польщі.

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"НАТО буде підтримувати Україну, і ми зараз збільшили нашу підтримку, зокрема протиповітряною обороною <…> Але політика НАТО незмінна – ми не будемо брати участі у цьому конфлікті, ми не станемо частиною цього конфлікту", – сказав генсек Альянсу.

Він додав, що НАТО підтримує Україну у знищенні російських літаків, але Альянс не буде злучений безпосередньо.

Можливість збивати над Україною ракети і дрони, які летять у бік Польщі, була включена до спільної оборонної угоди між Києвом і Варшавою. Проте польський прем’єр Туск пояснив, що це поки на рівні ідеї – такого роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності.

10 липня у Білому домі, коментуючи можливість перехоплення Польщею російських ракет, заявили, що ніхто не хоче ескалації.

Того самого дня міністр національної оборони Польщі заявив, що країна не може виконати вимогу Києва без рішення усього НАТО – а такого консенсусу в Альянсі наразі немає.

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