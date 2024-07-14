Столтенберг відкинув ідею Польщі збивати ракети РФ: Ми не станемо частиною конфлікту
НАТО готове і надалі посилювати протиповітряну оборону України, надаючи Києву F-16 і комплекси ППО, але не беручи безпосередньої участі у російсько-українській війні. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю телемарафону, коментуючи ідею Варшави збивати в небі над Україною російські дрони і ракети, що летять у бік Польщі.
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"НАТО буде підтримувати Україну, і ми зараз збільшили нашу підтримку, зокрема протиповітряною обороною <…> Але політика НАТО незмінна – ми не будемо брати участі у цьому конфлікті, ми не станемо частиною цього конфлікту", – сказав генсек Альянсу.
Він додав, що НАТО підтримує Україну у знищенні російських літаків, але Альянс не буде злучений безпосередньо.
- Можливість збивати над Україною ракети і дрони, які летять у бік Польщі, була включена до спільної оборонної угоди між Києвом і Варшавою. Проте польський прем’єр Туск пояснив, що це поки на рівні ідеї – такого роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності.
- 10 липня у Білому домі, коментуючи можливість перехоплення Польщею російських ракет, заявили, що ніхто не хоче ескалації.
- Того самого дня міністр національної оборони Польщі заявив, що країна не може виконати вимогу Києва без рішення усього НАТО – а такого консенсусу в Альянсі наразі немає.
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