Польща не відправлятиме миротворчі війська в Україну – кажуть, мають інші завдання
Польща не відправлятиме своїх солдатів в Україну в межах надання гарантій безпеки після припинення бойових дій, оскільки Варшава має інші завдання, зокрема захист східного флангу НАТО. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції, передає RMF FM.
За його словами, таку позицію поділяє не тільки урядова коаліція, але й усі поляки. Він додав, що той факт, що Польща не відправить свої війська в Україну, не означає, що вона не бере участі в так званій "коаліції рішучих".
"У нас також є інші завдання, їх потрібно виконати, і зараз це стосується відносин з нашими союзниками, які повністю розуміють позицію Польщі ", – зазначив він.
Серед завдань Польщі міністр назвав і захист східного флангу НАТО, польсько-білоруського кордону, де, як він додав, "постійно 5000-6000 солдатів залучені в охороні", а також забезпечення інфраструктури й логістики для "можливої миротворчої місії".
"У цьому процесі на території Польщі буде залучено десятки, сотні, тисячі польських солдатів, щоб забезпечити безпеку союзних військ, які перебувають у Польщі, або, можливо, забезпечити безпеку союзних військ, які могли б бути розміщені в Україні", – сказав глава міноборони Польщі.
У травні прем'єр Дональд Туск вже заявляв, що країна не має планів відправляти війська в Україну після встановлення режиму "тиші".
- Миротворців в Україну можуть спрямувати одразу після домовленостей щодо припинення вогню.
- 17 липня прем'єр Британії заявив, що плани з відправлення миротворців в Україну готові настільки, наскільки це можливо.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що США не відправлятимуть військових в Україну, але допоможуть "у повітрі".
- Видання Bloomberg писало, що близько 10 країн готові спрямувати війська в Україну після припинення боїв.
