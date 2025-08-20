Польща не відправлятиме миротворчі війська в Україну – кажуть, мають інші завдання

Польські військові (Фото: EPA)

Польща не відправлятиме своїх солдатів в Україну в межах надання гарантій безпеки після припинення бойових дій, оскільки Варшава має інші завдання, зокрема захист східного флангу НАТО. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції, передає RMF FM.

За його словами, таку позицію поділяє не тільки урядова коаліція, але й усі поляки. Він додав, що той факт, що Польща не відправить свої війська в Україну, не означає, що вона не бере участі в так званій "коаліції рішучих".

"У нас також є інші завдання, їх потрібно виконати, і зараз це стосується відносин з нашими союзниками, які повністю розуміють позицію Польщі ", – зазначив він.

Серед завдань Польщі міністр назвав і захист східного флангу НАТО, польсько-білоруського кордону, де, як він додав, "постійно 5000-6000 солдатів залучені в охороні", а також забезпечення інфраструктури й логістики для "можливої миротворчої місії".

"У цьому процесі на території Польщі буде залучено десятки, сотні, тисячі польських солдатів, щоб забезпечити безпеку союзних військ, які перебувають у Польщі, або, можливо, забезпечити безпеку союзних військ, які могли б бути розміщені в Україні", – сказав глава міноборони Польщі.

У травні прем'єр Дональд Туск вже заявляв, що країна не має планів відправляти війська в Україну після встановлення режиму "тиші".