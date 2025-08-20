Польша не будет отправлять миротворческие войска в Украину – говорят, есть другие задачи

Польские военные (Фото: EPA)

Польша не будет отправлять своих солдат в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности после прекращения боевых действий, поскольку у Варшавы есть другие задачи, в частности защита восточного фланга НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции, передаёт RMF FM.

По его словам, такую позицию разделяет не только правительственная коалиция, но и все поляки. Он добавил, что тот факт, что Польша не отправит свои войска в Украину, не означает, что она не участвует в так называемой "коалиции решительных".

"У нас также есть другие задачи, их нужно выполнить, и сейчас это касается отношений с нашими союзниками, которые полностью понимают позицию Польши", – отметил он.

Среди задач Польши министр назвал, в частности, защиту восточного фланга НАТО, польско-беларусской границы, где, как он добавил, "постоянно 5000-6000 солдат задействованы в охране", а также обеспечение инфраструктуры и логистики для "возможной миротворческой миссии".

"В этом процессе на территории Польши будут привлечены десятки, сотни, тысячи польских солдат, чтобы обеспечить безопасность союзных войск, находящихся в Польше, или, возможно, обеспечить безопасность союзных войск, которые могли бы быть размещены в Украине", – сказал глава минобороны Польши.

В мае премьер Дональд Туск уже заявлял, что страна не планирует отправлять войска в Украину после установления режима "тишины".