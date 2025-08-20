Польша не будет отправлять миротворческие войска в Украину – говорят, есть другие задачи
Польша не будет отправлять своих солдат в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности после прекращения боевых действий, поскольку у Варшавы есть другие задачи, в частности защита восточного фланга НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции, передаёт RMF FM.
По его словам, такую позицию разделяет не только правительственная коалиция, но и все поляки. Он добавил, что тот факт, что Польша не отправит свои войска в Украину, не означает, что она не участвует в так называемой "коалиции решительных".
"У нас также есть другие задачи, их нужно выполнить, и сейчас это касается отношений с нашими союзниками, которые полностью понимают позицию Польши", – отметил он.
Среди задач Польши министр назвал, в частности, защиту восточного фланга НАТО, польско-беларусской границы, где, как он добавил, "постоянно 5000-6000 солдат задействованы в охране", а также обеспечение инфраструктуры и логистики для "возможной миротворческой миссии".
"В этом процессе на территории Польши будут привлечены десятки, сотни, тысячи польских солдат, чтобы обеспечить безопасность союзных войск, находящихся в Польше, или, возможно, обеспечить безопасность союзных войск, которые могли бы быть размещены в Украине", – сказал глава минобороны Польши.
В мае премьер Дональд Туск уже заявлял, что страна не планирует отправлять войска в Украину после установления режима "тишины".
- Миротворцев в Украину могут направить сразу после договоренностей о прекращении огня.
- 17 июля премьер Британии заявил, что планы по отправке миротворцев в Украину готовы настолько, насколько это возможно.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут отправлять военных в Украину, но помогут "в воздухе".
- Издание Bloomberg писало, что около 10 стран готовы направить войска в Украину после прекращения боев.
