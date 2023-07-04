"Останні дні особливо врожайні". Данілов – про темп та еволюцію контрнаступу Сил оборони

На цьому етапі контрнаступу "завдання №1" Сил оборони України – максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, боєкомплекту, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської окупаційної армії. Про це нагадав у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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За його словами, "останні дні особливо врожайні".

"Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри. Більше знищено – більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого", – додав він.

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Данілов резюмував тим, що "діємо спокійно, виважено, крок за кроком".

Головнокомандувач ЗСУ Залужний наприкінці червня 2023 року заявив, що контрнаступ – це не шоу, там кожен метр дається кров'ю. Він різко звернувся до союзників: "Яке "у вас танки та гармати, ви зможете"? Нам потрібні літаки".

3 липня 2023 року глава МЗС Кулеба запевнив, що публікації на Заході, де контрнаступ оцінюють як "повільний" або "недостатньо успішний", не впливають на чиновників – вони підтримують Україну та розуміють складнощі. Але вони впливають на населення країн, які обирає чиновників.

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