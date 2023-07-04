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"Последние дни особенно урожайны". Данилов – о темпе и эволюции контрнаступления

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 10:30
Олексій Данілов (фото - Олена Сошкіна/LIGA.net)

На этому этапе контрнаступления "задача №1" Сил обороны Украины – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплекта, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской оккупационной армии. Об этом напомнил в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, "последние дни особенно урожайны".

"Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго", – добавил он.

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Данилов резюмировал тем, что "действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом".

Главнокомандующий ВСУ Залужный в конце июня 2023 года заявил, что контрнаступление,  это не шоу, там каждый метр дается кровью. Он резко обратился к союзникам: "Какое "у вас танки и пушки, вы сможете"? Нам нужны самолеты".

  • 3 июля 2023 года глава МИД Кулеба заверил, что публикации на Западе, где контрнаступление оценивают как "медленное" или "недостаточно успешное", не влияют на чиновников – они поддерживают Украину и понимают сложности. Но они влияют на население стран, которое выбирает чиновников.
  • Patriot уничтожил авиагруппу РФ весной: оператор ЗРК показал на видео, что произошло 13 мая.

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Евгений Пилипенко
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войнаАлексей Даниловконтрнаступление
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