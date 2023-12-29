Постачання ППО Україні. Кулеба з бомбосховища домовився з Боррелем про активізацію зусиль

Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба та головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель домовилися про активізацію зусиль задля постачання в Україну додаткових систем ППО. Про це повідомила пресслужба відомства.

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У МЗС уточнили, що розмова Кулеби та Борреля відбулася в момент, коли голова міністерства перебував у бомбосховищі.

Кулеба та Боррель обговорили два головні оборонні пріоритети на 2024 рік:

→ прискорення постачання артилерійських боєприпасів;

→ усунення всіх перешкод для нарощування потужності європейської оборонної промисловості.

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"Глава європейської дипломатії запевнив, що ЄС вживає заходів задля прискорення доставлення обіцяної кількості артилерійських снарядів та сприяння швидкому розвитку оборонної промисловості", – зазначили у МЗС.

Також Кулеба подякував Боррелю за політичну та особисту підтримку у 2023 році.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українська протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. За попередніми даними, російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу.

За даними журналістів, ця масована атака на Україну може коштувати Росії $1,273 млрд.

У Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинуло п'ятеро осіб та 25 отримали поранення. У Києві відомо про трьох загиблих та 24 постраждалих. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.

У Запоріжжі 10 постраждалих та загибла жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 осіб поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

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