Поставки ПВО Украине. Кулеба из бомбоубежища договорился с Боррелем об активизации усилий

Глава дипломатии ЕС заверил главу МИД, что ЕС принимает меры для ускорения доставки обещанного количества артиллерийских снарядов

Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба и главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель договорились об активизации усилий по поставке в Украину дополнительных систем ПВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В МИД уточнили, что разговор Кулебы и Борреля состоялся в момент, когда глава министерства находился в бомбоубежище.

Кулеба и Боррель обсудили два главных оборонных приоритета на 2024 год:

→ ускорение поставок артиллерийских боеприпасов;

→ устранение всех препятствий для наращивания мощности европейской оборонной промышленности.

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"Глава европейской дипломатии заверил, что ЕС принимает меры по ускорению доставки обещанного количества артиллерийских снарядов и содействию быстрому развитию оборонной промышленности", – отметили в МИД.

Также Кулеба поблагодарил Борреля за политическую и личную поддержку в 2023 году.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. По предварительным данным, российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения.

По данным журналистов, эта массированная атака на Украину может стоить России $1,273 млрд.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли пять человек и 25 получили ранения. В Киеве известно о трех погибших и 24 пострадавших. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

В Запорожье 10 пострадавших и погибшая женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

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