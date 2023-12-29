Поставки ПВО Украине. Кулеба из бомбоубежища договорился с Боррелем об активизации усилий
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба и главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель договорились об активизации усилий по поставке в Украину дополнительных систем ПВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В МИД уточнили, что разговор Кулебы и Борреля состоялся в момент, когда глава министерства находился в бомбоубежище.
Кулеба и Боррель обсудили два главных оборонных приоритета на 2024 год:
→ ускорение поставок артиллерийских боеприпасов;
→ устранение всех препятствий для наращивания мощности европейской оборонной промышленности.
Читайте также: "Технологии критические". Наев рассказал о преимуществе западных систем ПВО над советскими
"Глава европейской дипломатии заверил, что ЕС принимает меры по ускорению доставки обещанного количества артиллерийских снарядов и содействию быстрому развитию оборонной промышленности", – отметили в МИД.
Также Кулеба поблагодарил Борреля за политическую и личную поддержку в 2023 году.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. По предварительным данным, российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения.
- По данным журналистов, эта массированная атака на Украину может стоить России $1,273 млрд.
- В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли пять человек и 25 получили ранения. В Киеве известно о трех погибших и 24 пострадавших. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.
- В Запорожье 10 пострадавших и погибшая женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.
Читайте также: Умеров: С такими запасами ракет, которые имеет Россия, они продолжат массированные удары