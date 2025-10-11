"Потужний сигнал Путіну і супротивникам". Британські розвідники пів доби патрулювали кордон РФ

Лондон провів операцію у небі після вторгнень Росії у повітряний простір НАТО, включно з інцидентами у Польщі, Румунії та Естонії

Літак P-8A Poseidon (Ілюстративне фото: компанія-виробник Boeing)

11 жовтня Велика Британія повідомила, що раніше цього тижня два її військові літаки разом з силами Сполучених Штатів та НАТО здійснили 12-годинну місію з патрулювання кордону РФ на тлі нещодавніх порушень повітряного простору Альянсу з боку Москви. Заяву Лондона про операцію передає агенція Reuters.

"Це не тільки надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності наших Збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО [російському диктатору] Путіну та нашим супротивникам", – заявив міністр оборони Королівства Джон Гілі.

Так, у четвер, 9 жовтня, літак електронної розвідки RC-135 Rivet Joint і морський патрульний літак P-8A Poseidon, який також здатний вести розвідку, пролетіли з регіону Арктики повз Білорусь і Україну за підтримки літака-заправника KC-135 Військово-повітряних сил США.

У Королівстві зазначили, що провели операцію після вторгнень РФ у повітряний простір Північноатлантичного альянсу, включно з інцидентами у Польщі, Румунії та Естонії.