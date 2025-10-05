У Польщі виявили залишки невідомого дрона

Польські правоохоронці (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

У Польщі виявлено залишки невідомого повітряного об’єкта, ймовірно безпілотника. Про це повідомило медіа RMF24 із посиланням на правоохоронців.

Залишки БпЛА знайшли у населеному пункті Заремби-Вархоли в Островському повіті Мазовецького воєводства. Дрон знайшли близько 18:00 4 жовтня у полі.

Серед найближчих будівель був порожній будинок. Співробітники поліції забезпечили охорону знайденого об'єкта та місця, де його було знайдено. Вони поінформували військову жандармерію та прокуратуру.

Правоохоронці закликали жителів негайно повідомляти служби у разі подібних знахідок.

У Польщі регулярно знаходять уламки невідомих БпЛА. Зокрема, наприкінці вересня у країні виявили ще один дрон, який, ймовірно, залетів під час порушення повітряного простору 10 вересня.

Зеленський заявляв, що до Польщі летіло 92 дрони того дня, але Україна збила частину.