У Польщі виявили залишки невідомого дрона
У Польщі виявлено залишки невідомого повітряного об’єкта, ймовірно безпілотника. Про це повідомило медіа RMF24 із посиланням на правоохоронців.
Залишки БпЛА знайшли у населеному пункті Заремби-Вархоли в Островському повіті Мазовецького воєводства. Дрон знайшли близько 18:00 4 жовтня у полі.
Серед найближчих будівель був порожній будинок. Співробітники поліції забезпечили охорону знайденого об'єкта та місця, де його було знайдено. Вони поінформували військову жандармерію та прокуратуру.
Правоохоронці закликали жителів негайно повідомляти служби у разі подібних знахідок.
- У Польщі регулярно знаходять уламки невідомих БпЛА. Зокрема, наприкінці вересня у країні виявили ще один дрон, який, ймовірно, залетів під час порушення повітряного простору 10 вересня.
- Зеленський заявляв, що до Польщі летіло 92 дрони того дня, але Україна збила частину.
