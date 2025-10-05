В Польше обнаружили остатки неизвестного дрона
В Польше обнаружены остатки неизвестного воздушного объекта, вероятно, беспилотника. Об этом сообщило медиа RMF24 со ссылкой на правоохранителей.
Остатки БпЛА нашли в населенном пункте Зарембы-Вархолы в Островском уезде Мазовецкого воеводства. Дрон нашли около 18:00 4 октября в поле.
Среди ближайших зданий был пустой дом. Сотрудники полиции обеспечили охрану найденного объекта и места, где он был найден. Они проинформировали военную жандармерию и прокуратуру.
Правоохранители призвали жителей немедленно сообщать службы в случае подобных находок.
- В Польше регулярно находят обломки неизвестных БпЛА. В частности, в конце сентября в стране обнаружили еще один дрон, который, вероятно, залетел во время нарушения воздушного пространства 10 сентября.
- Зеленский заявлял, что в Польшу летели 92 дрона в тот день, но Украина сбила часть.
