"Мощный сигнал Путину и противникам". Разведчики Британии полдня патрулировали границу РФ

Лондон провел операцию в небе после вторжений России в воздушное пространство НАТО, включая инциденты в Польше, Румынии и Эстонии

Самолет P-8A Poseidon (Иллюстративное фото: компания-производитель Boeing)

11 октября Великобритания сообщила, что ранее на этой неделе два ее военных самолета вместе с силами Соединенных Штатов и НАТО осуществили 12-часовую миссию по патрулированию границы РФ на фоне недавних нарушений воздушного пространства Альянса со стороны Москвы. Заявление Лондона об операции передает агентство Reuters.

"Это не только предоставляет ценную разведывательную информацию для повышения оперативной осведомленности наших Вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО [российскому диктатору] Путину и нашим противникам", – заявил министр обороны королевства Джон Хили.

Так, в четверг, 9 октября, самолет электронной разведки RC-135 Rivet Joint и морской патрульный самолет P-8A Poseidon, который также способен вести разведку, пролетели из региона Арктики мимо Беларуси и Украины при поддержке самолета-заправщика KC-135 Военно-воздушных сил США.

В королевстве отметили, что провели операцию после вторжений РФ в воздушное пространство Североатлантического Альянса, включая инциденты в Польше, Румынии и Эстонии.