Прем'єр Ізраїлю: Ми перетворимо в руїни місця, де ховається ХАМАС. Задіємо всю міць

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ввечері 7 жовтня виступив зі зверненням до нації, в якому пообіцяв використати "всю міць" армії країни (ЦАХАЛ), щоб знищити потенціал ХАМАС у секторі Газа.

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"Ми перетворимо всі місця в цьому місті зла, де ховається ХАМАС, на руїни. Ізраїльська армія задіє всю свою міць. Жителі Гази, йдіть звідти негайно, тому що ми діятимемо скрізь з повною силою", – заявив ізраїльський прем'єр.

Він сказав, що події, що відбуваються сьогодні, "ніколи раніше не спостерігалися в Ізраїлі", і пообіцяв "подбати про те, щоб це ніколи не повторилося".

Нетаньягу сказав, що угруповання ХАМАС розв'язало "жорстоку та злісну війну", спрямовану проти невинних мирних жителів.

Наразі, за його словами, бійці ЦАХАЛу "очищають" від терористів ХАМАСу всі місця, куди вони проникли.

Прем'єр Ізраїлю попередив ХАМАС про майбутню відповідальність за захоплених заручників: "Ізраїль помститься за будь-кого, кому завдано шкоди – навіть за волосину на голові".

Наприкінці звернення він сказав: "Ця війна буде довгою, важкою, але можу вам обіцяти, що з божою допомогою ми переможемо".

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7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Газа.

ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів. Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили нібито розбомбили будівлю лідера ХАМАС у секторі Газа.

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