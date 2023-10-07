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Премьер Израиля: Мы превратим в руины места, где скрывается ХАМАС. Задействуем всю мощь

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 23:14
Премьер Израиля: Мы превратим в руины места, где скрывается ХАМАС. Задействуем всю мощь - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото - ЕРА)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 7 октября выступил с обращением к нации, в котором пообещал использовать "всю мощь" армии страны (ЦАХАЛ), чтобы уничтожить потенциал ХАМАС в секторе Газа.

"Мы превратим все места в этом городе зла, где скрывается ХАМАС, в руины. Израильская армия задействует всю свою мощь. Жители Газы, уходите оттуда немедленно, потому что мы будем действовать везде с полной силой", – заявил израильский премьер.

Он сказал, что события, которые происходят сегодня, "никогда ранее не наблюдались в Израиле", и пообещал "позаботиться о том, чтобы это никогда не повторилось".

Нетаньяху сказал, что группировка ХАМАС развязала "жестокую и злобную войну", направленную против невинных мирных жителей.

Сейчас, по его словам, бойцы ЦАХАЛа "очищают" от террористов ХАМАСа все места, куда они проникли.

Премьер Израиля предупредил ХАМАС о предстоящей ответственности за захваченных заложников: "Израиль отомстит за любого, кому причинен вред – даже за волос на голове".

В конце обращения он сказал: "Эта война будет долгой, трудной, но могу вам обещать, что, с божьей помощью, мы победим".

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  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
  • Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
  • Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.
  • ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАСа в секторе Газа.

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Оксана Житнюк
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Биньямин НетаньяхуИзраильвойнахамас
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