Пропагандисти РФ вже готують аудиторію до того, що перемовини не дадуть результату – Зеленський
Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Він нагадав, що 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню.
"І вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню", – сказав президент.
Зеленський зазначив, що зараз, як і раніше, російський диктатор Володимир Путін зосереджений на продовженні війни.
"Зосереджений на ось таких ударах – на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату. І причина цього тільки одна – вони там, у Москві, зараз не бояться", – додав глава держави.
Зеленський вважає, що якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, окупанти й надалі робитимуть те, до чого вони звикли, – надалі воюватимуть.
"Це вже стало російською державною звичкою – воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилося. Мир потрібен, і має бути тривалим", – наголосив президент.
Він акцентував, що саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир.
- 30 березня 2025 року Трамп дав Росії місяць на припинення вогню у війні проти України. Того самого дня він сказав про встановлення для Росії "психологічного дедлайну", щоб погодитися на припинення вогню.
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- 7 квітня Трамп повідомив, що США продовжують докладати зусиль для мирного врегулювання та підтримують діалог із Росією, а також зазначив, що йому не подобаються бомбардування.