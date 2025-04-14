Пропагандисти РФ вже готують аудиторію до того, що перемовини не дадуть результату – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Він нагадав, що 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню.

"І вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що зараз, як і раніше, російський диктатор Володимир Путін зосереджений на продовженні війни.

"Зосереджений на ось таких ударах – на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату. І причина цього тільки одна – вони там, у Москві, зараз не бояться", – додав глава держави.

Зеленський вважає, що якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, окупанти й надалі робитимуть те, до чого вони звикли, – надалі воюватимуть.

"Це вже стало російською державною звичкою – воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилося. Мир потрібен, і має бути тривалим", – наголосив президент.

Він акцентував, що саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир.