Пропагандисты РФ готовят аудиторию к тому, что переговоры не дадут результата – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия не дадут результата. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня.

"И уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня", – сказал президент.

Зеленский отметил, что сейчас по-прежнему российский диктатор Владимир Путин сосредоточен на продолжении войны.

"Сосредоточен на таких ударах – на убийствах. Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия не дадут результата. И причина этого только одна – они там, в Москве, сейчас не боятся", — добавил глава государства.

Зеленский считает, что если не будет достаточно сильного давления на Россию, оккупанты и дальше будут делать то, к чему они привыкли, – дальше будут воевать.

"Это уже стало российской государственной привычкой – воевать против соседей, экспортировать ненависть и уничтожать жизнь. Мы все хотим, чтобы это прекратилось. Мир нужен и должен быть длительным", — подчеркнул президент.

Он акцентировал, что именно поэтому Украина всегда конструктивно работает с партнерами во всех форматах, которые могут обеспечить безопасность и могут восстановить мир.