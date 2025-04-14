Пропагандисты РФ готовят аудиторию к тому, что переговоры не дадут результата – Зеленский
Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия не дадут результата. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
Он напомнил, что 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня.
"И уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня", – сказал президент.
Зеленский отметил, что сейчас по-прежнему российский диктатор Владимир Путин сосредоточен на продолжении войны.
"Сосредоточен на таких ударах – на убийствах. Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия не дадут результата. И причина этого только одна – они там, в Москве, сейчас не боятся", — добавил глава государства.
Зеленский считает, что если не будет достаточно сильного давления на Россию, оккупанты и дальше будут делать то, к чему они привыкли, – дальше будут воевать.
"Это уже стало российской государственной привычкой – воевать против соседей, экспортировать ненависть и уничтожать жизнь. Мы все хотим, чтобы это прекратилось. Мир нужен и должен быть длительным", — подчеркнул президент.
Он акцентировал, что именно поэтому Украина всегда конструктивно работает с партнерами во всех форматах, которые могут обеспечить безопасность и могут восстановить мир.
- 30 марта 2025 года Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины. В тот же день он сказал об установлении для России "психологического дедлайна", чтобы согласиться на прекращение огня.
- 31 марта президент США заявил, что верит в то, что Путин пойдет на соглашение о прекращении войны. Также он снова пригрозил России вторичными пошлинами на нефть, но добавил, что внедрять их не хочет.
- 7 апреля Трамп сообщил, что США продолжают прилагать усилия для мирного урегулирования и поддерживают диалог с Россией, а также отметил, что ему не нравятся бомбардировки.