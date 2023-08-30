Reuters: Бразилія — виробник літака Пригожина. Росія не допустила її до розслідування

Росія не допустила Бразилію до участі в розслідуванні катастрофи літака, в якому 23 серпня загинув ватажок терористичної групи Вагнера Євгеній Пригожин. Свою допомогу країна запропонувала, оскільки є виробником бізнес-джета Embraer, на борту якого той був, пише Reuters.

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За даними журналістів, бразильський центр розслідування авіакатастроф надіслав Росії запит з пропозицією доєднатися до розслідування.

У Росії відповіли, що наразі "не планують розслідувати катастрофу літака Пригожина, відповідно до міжнародних правил".

Як зазначає агентство, Росавіація "мала право відмовити бразильському відомству, оскільки літак Пригожина виконував внутрішній рейс, а не міжнародний".

Однак відмова РФ прийняти пропозицію Бразилії свідчить, що "прозорого розслідування не буде".

ДОВІДКА. Літаки Embraer Legacy 600 збирають у Бразилії, їх вважають дуже надійними. До падіння літака Пригожина була лише одна авіакатастрофа з їхньою участю – але не через механічне пошкодження, а через зіткнення з іншим літаком у повітрі.

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