Reuters: Бразилія — виробник літака Пригожина. Росія не допустила її до розслідування
Росія не допустила Бразилію до участі в розслідуванні катастрофи літака, в якому 23 серпня загинув ватажок терористичної групи Вагнера Євгеній Пригожин. Свою допомогу країна запропонувала, оскільки є виробником бізнес-джета Embraer, на борту якого той був, пише Reuters.
За даними журналістів, бразильський центр розслідування авіакатастроф надіслав Росії запит з пропозицією доєднатися до розслідування.
У Росії відповіли, що наразі "не планують розслідувати катастрофу літака Пригожина, відповідно до міжнародних правил".
Як зазначає агентство, Росавіація "мала право відмовити бразильському відомству, оскільки літак Пригожина виконував внутрішній рейс, а не міжнародний".
Однак відмова РФ прийняти пропозицію Бразилії свідчить, що "прозорого розслідування не буде".
- Надвечір 23 серпня з'явились повідомлення про падіння у Тверській області літака, який належав ватажку терористичної організації Група Вагнера Євгенію Пригожину.
- Ввечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.
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