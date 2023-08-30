Reuters: Бразилия – владелица самолета Пригожина. Россия не допустила ее к расследованию

Россия не допустила Бразилию к участию в расследовании крушения самолета, в котором 23 августа погиб главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин. Свою помощь страна предложила, поскольку является производителем бизнес-джета Embraer, на борту которого тот был, пишет Reuters.

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По данным журналистов, бразильский центр расследования авиакатастроф отправил России запрос с предложением присоединиться к расследованию.

В России ответили, что "не планируют расследовать катастрофу самолета Пригожина, в соответствии с международными правилами".

Как отмечает агентство, Росавиация "имела право отказать бразильскому ведомству, поскольку самолет Пригожина выполнял внутренний рейс, а не международный".

Однако отказ РФ принять предложение Бразилии говорит о том, что "прозрачного расследования не будет".

СПРАВКА. Самолеты Embraer Legacy 600 собирают в Бразилии, их считают очень надежными. До падения самолета Пригожина была лишь одна авиакатастрофа с их участием – но не из-за механического повреждения, а из-за столкновения с другим самолетом в воздухе.

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