UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Reuters: Бразилия – владелица самолета Пригожина. Россия не допустила ее к расследованию

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 10:37
Reuters: Бразилия – владелица самолета Пригожина. Россия не допустила ее к расследованию - Фото
Самолет Пригожина (Фото: РосСМИ)

Россия не допустила Бразилию к участию в расследовании крушения самолета, в котором 23 августа погиб главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин. Свою помощь страна предложила, поскольку является производителем бизнес-джета Embraer, на борту которого тот был, пишет Reuters.

По данным журналистов, бразильский центр расследования авиакатастроф отправил России запрос с предложением присоединиться к расследованию.

В России ответили, что "не планируют расследовать катастрофу самолета Пригожина, в соответствии с международными правилами".

Как отмечает агентство, Росавиация "имела право отказать бразильскому ведомству, поскольку самолет Пригожина выполнял внутренний рейс, а не международный".

Однако отказ РФ принять предложение Бразилии говорит о том, что "прозрачного расследования не будет".

СПРАВКА. Самолеты Embraer Legacy 600 собирают в Бразилии, их считают очень надежными. До падения самолета Пригожина была лишь одна авиакатастрофа с их участием – но не из-за механического повреждения, а из-за столкновения с другим самолетом в воздухе.

Читайте также: У Байдена отреагировали на возможную гибель Пригожина: Не следует удивляться

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаБразилияевгений пригожин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 