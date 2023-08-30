Reuters: Бразилия – владелица самолета Пригожина. Россия не допустила ее к расследованию
Россия не допустила Бразилию к участию в расследовании крушения самолета, в котором 23 августа погиб главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин. Свою помощь страна предложила, поскольку является производителем бизнес-джета Embraer, на борту которого тот был, пишет Reuters.
По данным журналистов, бразильский центр расследования авиакатастроф отправил России запрос с предложением присоединиться к расследованию.
В России ответили, что "не планируют расследовать катастрофу самолета Пригожина, в соответствии с международными правилами".
Как отмечает агентство, Росавиация "имела право отказать бразильскому ведомству, поскольку самолет Пригожина выполнял внутренний рейс, а не международный".
Однако отказ РФ принять предложение Бразилии говорит о том, что "прозрачного расследования не будет".
- К вечеру 23 августа появились сообщения о падении в Тверской области самолета, принадлежавшего главарю террористической организации Группа Вагнера Евгению Пригожину.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
Читайте также: У Байдена отреагировали на возможную гибель Пригожина: Не следует удивляться
Комментарии