Резніков чекає, що НАТО оголосить строки вступу для України або "певну подію"
Міністр оборони Олексій Резніков очікує від липневого саміту НАТО у Вільнюсі чітких термінів та умов вступу України до Альянсу. Про це він сказав у коментарі створеному при Міноборони Military Media Center.
"Очікую, що нам дадуть чіткий, зрозумілий сигнал і формулу, за якою ми, очевидно, станемо країною НАТО", – зазначив Резніков.
Він сподівається, що на саміті будуть окреслені строки вступу або визначена "певна подія", після якої Україна стане членом Альянсу, і "це вже не буде незрозуміла розпливчаста форма щодо відкритих дверей".
Міністр також вважає, що поява Ради Україна – НАТО підвищить ефективність взаємодії з Альянсом.
Цей формат має прийти на зміну засіданням Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони, останнє з яких відбулось минулого тижня у Брюсселі.
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"Я вірю, що це відбудеться, і, думаю, про це буде проголошено на саміті у Вільнюсі. Тоді Україна буде на рівних сидіти за столом з членами Альянсу. В України буде право порушувати питання, включати їх до порядку денного, обговорювати, брати участь у роботі підкомісій, підкомітетів", – зазначив Резніков.
Також, за його словами, Україна матиме право на участь у щонайменше двох щорічних засіданнях на рівні міністрів оборони країн НАТО, що додасть "набагато більше суб’єктності" і дасть можливість "бути більш ефективними у взаємодії з НАТО".
Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше висловив скептичне ставлення щодо ідеї створення Ради Україна – НАТО, якщо водночас не буде зроблено рішучого кроку до прийняття України в Альянс: "Позиція України чітка: створити Раду Україна – НАТО, не зробивши рішучого кроку до членства, – це все одно, що надати танк без гармати".
- 9 травня 2023 року генсек НАТО Столтенберг повідомив, що всі країни НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів про вступ України до Альянсу.
- 7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.
- 16 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО може дозволити Україні вступ за спрощеною процедурою.
- CNN писало, що Байден нібито не заперечує проти виключення етапу ПДЧ у разі вступу України до НАТО. Наступного дня Байден заявив, що не буде спрощувати умови для вступу в НАТО для України.
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