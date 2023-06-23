Резніков чекає, що НАТО оголосить строки вступу для України або "певну подію"

Міністр оборони Олексій Резніков очікує від липневого саміту НАТО у Вільнюсі чітких термінів та умов вступу України до Альянсу. Про це він сказав у коментарі створеному при Міноборони Military Media Center.

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"Очікую, що нам дадуть чіткий, зрозумілий сигнал і формулу, за якою ми, очевидно, станемо країною НАТО", – зазначив Резніков.

Він сподівається, що на саміті будуть окреслені строки вступу або визначена "певна подія", після якої Україна стане членом Альянсу, і "це вже не буде незрозуміла розпливчаста форма щодо відкритих дверей".

Міністр також вважає, що поява Ради Україна – НАТО підвищить ефективність взаємодії з Альянсом.

Цей формат має прийти на зміну засіданням Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони, останнє з яких відбулось минулого тижня у Брюсселі.

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"Я вірю, що це відбудеться, і, думаю, про це буде проголошено на саміті у Вільнюсі. Тоді Україна буде на рівних сидіти за столом з членами Альянсу. В України буде право порушувати питання, включати їх до порядку денного, обговорювати, брати участь у роботі підкомісій, підкомітетів", – зазначив Резніков.

Також, за його словами, Україна матиме право на участь у щонайменше двох щорічних засіданнях на рівні міністрів оборони країн НАТО, що додасть "набагато більше суб’єктності" і дасть можливість "бути більш ефективними у взаємодії з НАТО".

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше висловив скептичне ставлення щодо ідеї створення Ради Україна – НАТО, якщо водночас не буде зроблено рішучого кроку до прийняття України в Альянс: "Позиція України чітка: створити Раду Україна – НАТО, не зробивши рішучого кроку до членства, – це все одно, що надати танк без гармати".

9 травня 2023 року генсек НАТО Столтенберг повідомив, що всі країни НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів про вступ України до Альянсу.

7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.

16 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО може дозволити Україні вступ за спрощеною процедурою.

CNN писало, що Байден нібито не заперечує проти виключення етапу ПДЧ у разі вступу України до НАТО. Наступного дня Байден заявив, що не буде спрощувати умови для вступу в НАТО для України.

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