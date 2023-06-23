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Резников ждет, что НАТО назовет сроки вступления Украины или "определенное событие"

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 18:27
Резников ждет, что НАТО назовет сроки вступления Украины или
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников ожидает от июльского саммита НАТО в Вильнюсе четких сроков и условий вступления Украины в Альянс. Об этом он сказал в комментарии созданному при Минобороны Military Media Center.

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"Ожидаю, что нам дадут четкий, понятный сигнал и формулу, по которой мы, очевидно, станем страной НАТО", – отметил Резников.

Он надеется, что на саммите будут определены сроки вступления или названо "определенное событие", после которого Украина станет членом Альянса, и "это уже не будет непонятная расплывчатая форма об открытых дверях".

Министр также считает, что появление Совета Украина – НАТО повысит эффективность взаимодействия с Альянсом.

Этот формат должен прийти на смену заседаниям Комиссии Украина – НАТО на уровне министров обороны, последнее из которых состоялось на прошлой неделе в Брюсселе.

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"Я верю, что это произойдет, и, думаю, об этом будет провозглашено на саммите в Вильнюсе. Тогда Украина будет на равных сидеть за столом с членами Альянса. У Украины будет право поднимать вопросы, включать их в повестку дня, обсуждать, участвовать в работе подкомиссий, подкомитетов", – отметил Резников.

Также, по его словам, Украина будет иметь право на участие в по меньшей мере двух ежегодных заседаниях на уровне министров обороны стран НАТО, что придаст "намного больше субъектности" и позволит "быть более эффективными во взаимодействии с НАТО".

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее выразил скептическое отношение к идее создания Совета Украина – НАТО, если в то же время не будет сделан решительный шаг к принятию Украины в Альянс: "Позиция Украины четкая: создать Совет Украина – НАТО, не сделав решительного шага к членству, – это все равно, что предоставить танк без пушки".

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Оксана Житнюк
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Алексей Резниковнатосовет Украина - НАТО
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