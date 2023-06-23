Резников ждет, что НАТО назовет сроки вступления Украины или "определенное событие"
Министр обороны Алексей Резников ожидает от июльского саммита НАТО в Вильнюсе четких сроков и условий вступления Украины в Альянс. Об этом он сказал в комментарии созданному при Минобороны Military Media Center.
"Ожидаю, что нам дадут четкий, понятный сигнал и формулу, по которой мы, очевидно, станем страной НАТО", – отметил Резников.
Он надеется, что на саммите будут определены сроки вступления или названо "определенное событие", после которого Украина станет членом Альянса, и "это уже не будет непонятная расплывчатая форма об открытых дверях".
Министр также считает, что появление Совета Украина – НАТО повысит эффективность взаимодействия с Альянсом.
Этот формат должен прийти на смену заседаниям Комиссии Украина – НАТО на уровне министров обороны, последнее из которых состоялось на прошлой неделе в Брюсселе.
Читайте также: В "серой зоне" между НАТО и Россией не может быть безопасности – Ермак и Расмуссен
"Я верю, что это произойдет, и, думаю, об этом будет провозглашено на саммите в Вильнюсе. Тогда Украина будет на равных сидеть за столом с членами Альянса. У Украины будет право поднимать вопросы, включать их в повестку дня, обсуждать, участвовать в работе подкомиссий, подкомитетов", – отметил Резников.
Также, по его словам, Украина будет иметь право на участие в по меньшей мере двух ежегодных заседаниях на уровне министров обороны стран НАТО, что придаст "намного больше субъектности" и позволит "быть более эффективными во взаимодействии с НАТО".
Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее выразил скептическое отношение к идее создания Совета Украина – НАТО, если в то же время не будет сделан решительный шаг к принятию Украины в Альянс: "Позиция Украины четкая: создать Совет Украина – НАТО, не сделав решительного шага к членству, – это все равно, что предоставить танк без пушки".
- 9 мая 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.
- 7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.
- 16 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО может разрешить Украине вступление по упрощенной процедуре.
- CNN писало, что Байден якобы не возражает против исключения этапа ПДЧ в случае вступления Украины в НАТО. На следующий день Байден заявил, что не будет упрощать условия вступления в НАТО для Украины.
Читайте также: Зеленский: Сколько жизней стоит одна фраза на саммите в Вильнюсе об Украине в НАТО?
Комментарии