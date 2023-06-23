Резников ждет, что НАТО назовет сроки вступления Украины или "определенное событие"

Министр обороны Алексей Резников ожидает от июльского саммита НАТО в Вильнюсе четких сроков и условий вступления Украины в Альянс. Об этом он сказал в комментарии созданному при Минобороны Military Media Center.

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"Ожидаю, что нам дадут четкий, понятный сигнал и формулу, по которой мы, очевидно, станем страной НАТО", – отметил Резников.

Он надеется, что на саммите будут определены сроки вступления или названо "определенное событие", после которого Украина станет членом Альянса, и "это уже не будет непонятная расплывчатая форма об открытых дверях".

Министр также считает, что появление Совета Украина – НАТО повысит эффективность взаимодействия с Альянсом.

Этот формат должен прийти на смену заседаниям Комиссии Украина – НАТО на уровне министров обороны, последнее из которых состоялось на прошлой неделе в Брюсселе.

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"Я верю, что это произойдет, и, думаю, об этом будет провозглашено на саммите в Вильнюсе. Тогда Украина будет на равных сидеть за столом с членами Альянса. У Украины будет право поднимать вопросы, включать их в повестку дня, обсуждать, участвовать в работе подкомиссий, подкомитетов", – отметил Резников.

Также, по его словам, Украина будет иметь право на участие в по меньшей мере двух ежегодных заседаниях на уровне министров обороны стран НАТО, что придаст "намного больше субъектности" и позволит "быть более эффективными во взаимодействии с НАТО".

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее выразил скептическое отношение к идее создания Совета Украина – НАТО, если в то же время не будет сделан решительный шаг к принятию Украины в Альянс: "Позиция Украины четкая: создать Совет Украина – НАТО, не сделав решительного шага к членству, – это все равно, что предоставить танк без пушки".

9 мая 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.

7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.

16 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО может разрешить Украине вступление по упрощенной процедуре.

CNN писало, что Байден якобы не возражает против исключения этапа ПДЧ в случае вступления Украины в НАТО. На следующий день Байден заявил, что не будет упрощать условия вступления в НАТО для Украины.

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