Резніков: ЗСУ потрібна ракета дальністю 1500-2000 км, щоб бити по РФ. Працюємо над цим

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні потрібна ракета, яка летить на відстань 1500-2000 км. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, ракетну та протиракетну програму Україна прийняла лише перед початком великої війни.

"Але це мільярди, які потрібно інвестувати в дослідження наших підприємців, випробування. Це потрібно було робити давно, тоді б ми мали свою ППО. Але ж у нас було трохи С-300, ніхто ж не нападе. А тепер дякуємо партнерам за Patriot, NASAMS, SAMP/T, Iris-T, Piorun", — сказав Резніков.

Він зазначив, що Україні не потрібна ракета дальністю 15 000 км, оскільки вона не планує воювати зі своїми союзниками.

Глава відомства наголосив, що Силам оборони вистачить ракети, що летить на 1500-2000 км, щоб покривати територію Росії.

У відповідь на запитання, чи Україна працює над виробництвом подібного озброєння, міністр відповів ствердно.

Раніше портал War Zone повідомив, що Україна модернізує ракети "Нептун", вони зможуть вражати цілі у Москві та інших віддалених місцях Росії.

24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".

Вдень 31 серпня президент Зеленський заявив, що далекобійна зброя українського виробництва успішно вразила ціль на відстані 700 км. Він не уточнив, що саме, де і коли було ціллю української зброї.

Секретар РНБО Данілов показав відео використання далекобійної української ракети й процитував одну з пісень "Любэ", улюбленого російського гурту Путіна.

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