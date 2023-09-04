Резников: ВСУ нужна ракета дальностью 1500-2000 км, чтобы бить по РФ. Работаем над этим

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине необходима ракета, которая летит на расстояние 1500-2000 км. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, ракетную и противоракетную программу Украина приняла только перед началом большой войны.

"Но это миллиарды, которые нужно инвестировать в исследования наших предпринимателей, испытания. Это нужно было делать давно, тогда бы мы имели свою ПВО. Но у нас же было немного С-300, никто же не нападет. А теперь благодарим партнеров за Patriot, NASAMS, SAMP/T, Iris-T, Piorun", — сказал Резников.

Он отметил, что Украине не нужна ракета дальностью в 15 000 км, так как она не планирует воевать со своими союзниками.

Глава ведомства подчеркнул, что Силам обороны хватит ракеты, летящей на 1500-2000 км, чтобы покрывать территорию России.

В ответ на вопрос, работает ли Украина над производством подобного вооружения, министр ответил утвердительно.





Ранее портал War Zone сообщил , что Украина модернизирует ракеты "Нептун", они смогут поражать цели в Москве и других отдаленных местах России.

Днем 31 августа президент Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, что именно, где и когда было целью украинского оружия.

Секретарь СНБО Данилов показал видео использования дальнобойной украинской ракеты и процитировал одну из песен "Любэ", любимой российской группы Путина.

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