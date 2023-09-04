Резников: ВСУ нужна ракета дальностью 1500-2000 км, чтобы бить по РФ. Работаем над этим
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине необходима ракета, которая летит на расстояние 1500-2000 км. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
По его словам, ракетную и противоракетную программу Украина приняла только перед началом большой войны.
"Но это миллиарды, которые нужно инвестировать в исследования наших предпринимателей, испытания. Это нужно было делать давно, тогда бы мы имели свою ПВО. Но у нас же было немного С-300, никто же не нападет. А теперь благодарим партнеров за Patriot, NASAMS, SAMP/T, Iris-T, Piorun", — сказал Резников.
Он отметил, что Украине не нужна ракета дальностью в 15 000 км, так как она не планирует воевать со своими союзниками.
Глава ведомства подчеркнул, что Силам обороны хватит ракеты, летящей на 1500-2000 км, чтобы покрывать территорию России.
В ответ на вопрос, работает ли Украина над производством подобного вооружения, министр ответил утвердительно.
13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва": российский корабль завалился на борт и начал тонуть. В ночь на 15 апреля Москва признала, что флагман российского флота затонул.
- 24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".
- Днем 31 августа президент Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, что именно, где и когда было целью украинского оружия.
- Секретарь СНБО Данилов показал видео использования дальнобойной украинской ракеты и процитировал одну из песен "Любэ", любимой российской группы Путина.
Читайте также: Данилов об ударе по "Триумфу" в Крыму: Это наша новая ракета, показала себя безупречно
Комментарии