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Резников: ВСУ нужна ракета дальностью 1500-2000 км, чтобы бить по РФ. Работаем над этим

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 12:12
Резников: ВСУ нужна ракета дальностью 1500-2000 км, чтобы бить по РФ. Работаем над этим - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине необходима ракета, которая летит на расстояние 1500-2000 км. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

По его словам, ракетную и противоракетную программу Украина приняла только перед началом большой войны. 

"Но это миллиарды, которые нужно инвестировать в исследования наших предпринимателей, испытания. Это нужно было делать давно, тогда бы мы имели свою ПВО. Но у нас же было немного С-300, никто же не нападет. А теперь благодарим партнеров за Patriot, NASAMS, SAMP/T, Iris-T, Piorun", — сказал Резников.

Он отметил, что Украине не нужна ракета дальностью в 15 000 км, так как она не планирует воевать со своими союзниками.

Глава ведомства подчеркнул, что Силам обороны хватит ракеты, летящей на 1500-2000 км, чтобы покрывать территорию России.

В ответ на вопрос, работает ли Украина над производством подобного вооружения, министр ответил утвердительно. 

Ранее портал War Zone сообщил, что Украина модернизирует ракеты "Нептун", они смогут поражать цели в Москве и других отдаленных местах России.

СПРАВКА. Ракетный комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземный комплекс противокорабельных крылатых ракет, разработанный украинским КБ "Луч". Дальность полета ракеты – 280 км, скорость – 900 км/ч. Комплекс предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных и других видов кораблей. 15 марта 2021 года первые образцы "Нептуна" были переданы ВМС.

13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва": российский корабль завалился на борт и начал тонуть. В ночь на 15 апреля Москва признала, что флагман российского флота затонул.
  • 24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".
  • Днем 31 августа президент Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, что именно, где и когда было целью украинского оружия.
  • Секретарь СНБО Данилов показал видео использования дальнобойной украинской ракеты и процитировал одну из песен "Любэ", любимой российской группы Путина.

Читайте также: Данилов об ударе по "Триумфу" в Крыму: Это наша новая ракета, показала себя безупречно

Дмитрий Гриниченко
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