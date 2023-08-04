"Результатами задоволені". На Ставці говорили про застосування Україною високоточної зброї

4 серпня на "напруженій" тригодинній ставці верховного головнокомандувача йшлося серед іншого про застосування Силами оборони високоточної зброї проти російських загарбників. Результатами "задоволені", повідомив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, військово-політичне керівництво провело "аналіз застосування високоточної зброї".

"Наразі не час озвучування деталей. Але результатами задоволені", – сказав він.

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Про розвиток військово-промислового комплексу доповідав голова Мінстратегпрому Олександр Камишин. За словами президента, йде "максимальне спрощення" процедур для оборонних підприємств, "щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами".

По фронту традиційно доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та воєначальники Олександр Сирський та Олександр Тарнавський.

Йшлося й про зерновий коридор. "Розуміємо відповідальність перед світом, залучаємо максимальну кількість держав регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", – зазначив Зеленський.

У цій частині були доповіді віцепрем'єра Олександра Кубракова, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, командувача ВМС Олексія Неїжпапи та розвідок.

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