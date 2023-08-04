RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Результатами задоволені". На Ставці говорили про застосування Україною високоточної зброї

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 14:12
Володимир Зеленський (скриншот)

4 серпня на "напруженій" тригодинній ставці верховного головнокомандувача йшлося серед іншого про застосування Силами оборони високоточної зброї проти російських загарбників. Результатами "задоволені", повідомив президент Володимир Зеленський.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За його словами, військово-політичне керівництво провело "аналіз застосування високоточної зброї".

"Наразі не час озвучування деталей. Але результатами задоволені", – сказав він.

Читайте також: "Для України є ще багато цілей". Що дає атака на Новоросійськ і корабель ВМС РФ

Про розвиток військово-промислового комплексу доповідав голова Мінстратегпрому Олександр Камишин. За словами президента, йде "максимальне спрощення" процедур для оборонних підприємств, "щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами".

По фронту традиційно доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та воєначальники Олександр Сирський та Олександр Тарнавський.

Йшлося й про зерновий коридор. "Розуміємо відповідальність перед світом, залучаємо максимальну кількість держав регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", – зазначив Зеленський.

У цій частині були доповіді віцепрем'єра Олександра Кубракова, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, командувача ВМС Олексія Неїжпапи та розвідок.

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ставка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 